بالفيديو.. الماجد يوضح حكم من فاتته صلاة الجنازة على والده

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد ؛ قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق ، إن الابن لا يأثم في حالة عدم حضوره لصلاة الجنازة على والده.

وأضاف ” الماجد ” في يستفتونك: ” حتى لو ترك الإنسان حضور صلاة الجنازة على والده لأجل وظيفته – التي هي مصدر رزقه – فهو معذور ” .

وجاء ذلك ردًا على حكم من فاتته صلاة الجنازة على والده هل عليه إثم؟ ، ليرد تفصيلا: ” لا ليس آثمًا حتى لو كان الذي منعه ليس الحر أو العمل أو طبيعة الوظيفة أو طلب الرزق فإذا انقطع هذا انقطع رزقه وحاجاته الأساسية ثم ترك حضور جنازة والده لهذا المعنى فهو معذور بهذا وهي من الأعذار الدنيا ” .

ولفت إلى أن الابن يكون معذورًا 100%، إذا استعجل أهله بدفن والده قبل إمكانية السفر والحصول على حجز للطيران أو بأي وسيلة أخرى.

وأكد على أنه لو ترك الابن حضور الجنازة لأجل وظيفته التي هي مصدر رزقه، فإذا سافر تأثر مصدر الرزق أدى به إلى نوع من العوز والحاجة الشديدة فهو معذور أيضًا.