فواز المسعد: ” هناك فراغ في الهلال ولن أترشح للرئاسة في حالة واحدة “

ماجد محمد(صدى):

قال فواز المسعد المُرشح لرئاسة نادي الهلال، إنه لن يتقدم للترشح لرئاسة الهلال في حالة تقدم فهد بن نافل للرئاسة، موضحًا ” هذا لمصلحة الفريق ” .

وتابع ” المسعد ” حديثه عن محمد بن فيصل، قائلًا : ” بن فيصل من محبين الهلال ولا يقبل باخسارة ولكن لم يوفق بدراسة وضع الفريق خلال فترة رئاسته الأخيرة ” .

وأضاف: ” أتمنى من كل من لديه الإمكانية أن يتقدم لرئاسة الهلال، فالجميع هنا يبحث عن مصلحة الهلال أولاً وأخير ” ، مشيرًا إلى أن سبب عودته في هذا الوقت هو الفراغ الذي وجد في الهلال بعد استقالة محمد بن فيصل.

وأكد على أن محمد بن فيصل وعبدالله الجربوع من الناس المخلصين لنادي الهلال ولا يقلّون عن الإدارات السابقة للهلال.

ولفت إلى أنه هناك تواصل مع أعضاء الشرف، لكن ننتظر صدور لائحة الجمعيات العمومية الجديدة من هيئة الرياضة لنتقدم بشكل رسمي.