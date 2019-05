وظائف إدارية شاغرة في مصرف الراجحي بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مصرف الراجحي، توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، للعمل في فرع البنك بالرياض.

وأوضح مصرف الراجحي على موقعه الإلكتروني أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

Experience Centre Facilitator

Officer Compliance Examination and Investigation

Specialist Branch Expansion & Quality

Senior Officer Branch Banking Development and Support

Assistant Manager Sales Acquisition Government and Liabilities

Senior Manager Ladies Branch Network

ممثلة خدمة مبيعات – مدينة جدة

IT PMO Administration and Quality

Graduate Development Program – GDP IT

Senior Manager Affluent Network

كما أشار إلى أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل وطريقة التقديم من خلال الموقع الإلكتروني التالي:هنـــــــــــــا.