طلب إقامة علاقة معها.. سيدة تقتل طليقها بمساعدة زوجها الثاني: ” حرقنا جثته “

القاهرة(صدى):

قررت النيابة العامة في مصر أحالة ربة منزل وزوجها إلى المحاكمة الجنائية؛ على خلفة قتلهما زوج المتهمة الأول الذي تزوجها عرفيًا قبل الزواج الثاني لها.

وفي التفاصيل، كانت المتهمة متزوجة من القتيل صاحب الـ 34 عاما عرفيًا وانفصلت عنه وتزوجت أخر رسميًا، وعقبمرور 8 أشهر على الأنفصال طالبها الضحية بأن تقيم معه علاقة جنسية.

ورفضت الزوجة طلب زوجها الأول، الذي هددها بنشر صور عارية لها في حالة عدم تنفيذ أوامره، وهو ما دفع الزوجة وزوجها الثاني للتخطيط لقتل الزوج العرفي.

وروت المتهمة تفاصيل الجريمة قائلة : ” بعد تهديد زوجي الأول قررت التخلص منه وعرضت على زوجي فكرة استدراجه إلى المنزل بحجة أنها وافقت على إقامة علاقة غير شرعية معه وعند حضوره إلى المنزل يتم قتله “.

وتابعت: ” بمجرد وصوله المنزل حطيت السم له في العصير.. وشرب وبعدها تعب شوية.. أنا استغليت كده ومسكت الشومة وفضلت أضرب فيه لحد ما مات.. وبعدين لفيت جثته في ملاءة السرير واخدنا عربية نقل ورمينا الجثة عند ترعة في مدينة السادات وولعنا فيها.. واحتفظت بالتليفون بتاعه “.