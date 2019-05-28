رسميا.. الفتح يتعاقد مع المغربي مروان سعدان

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الفتح في الحصول على توقيع لاعب الوسط المغربي مروان سعدان لمدة موسمين، قادمًا من فريق تشايكور ريزه سبور التركي.

وخضع اللاعب للفحص الطبي للفريق مساء اليوم الاثنين، قبل أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي، ليصبح ” سعدان ” أحدث المنضمين للفتح.

ومن المقرر أن يتقاضى اللاعب مبلغ مليون دولار عن كل موسم وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

يذكر أن اللاعب انتقل إلى فريق تشايكور التركي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، قبل أن ينهي تجربته الاحترافية في تركيا منضمًا للفتح.