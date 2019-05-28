بالفيديو.. صحفي يُخرج مسؤول عن طوره ويدفعه لضربه

موسكو(صدى):

اعتدى مسؤول روسي، بالضرب على مراسل صحفي كان يجري حوارًا صحفيًا معه على الهواء مباشرة، في مشهد أذهل الجميع.

وغضب سيرجي زايتسيف رئيس منطقة ” شيرينسكي “ في مدينة ” خاكاسيا “ في روسيا، ، من أسئلة الصحفي إيفان ليتومين، والتي تمحورت حول مزاعم تورط المسؤول في فساد واستغلال المال العام، وكيف يستطيع تحمل نفقات قصره الفخم، الذي بناه حديثًا؟.

وخرج المسؤول عن طوره، قائلًا للصحفي: ” ماذا تفعل هنا بحق الجحيم؟ “ وطلب منه الرحيل عدة مرات، قبل أن يبدأ تعنيفه والاعتداء عليه جسديًا.

من جانبه، قال المراسل: ” لماذا تدفعني؟ لدي المزيد من الأسئلة لك، ولا يزال لدي سؤال حول منزلك؟ “ ، وسأل المسؤول: ” هل هذا سؤال مناسب؟ “ ، فأجاب المراسل: ” نعم، إنه كذلك، من بنى منزلك؟ “ .

وعرقل المسؤول الصحفي وأوقعه أرضًا، فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا رسميًا في منع الصحفي عن أداء وظيفته، في حين يواجه المسؤول عقوبة بالسجن 6 سنوات في حال تمت إدانته، وتحقق اللجنة بالادعاءات المتعلقة باستخدام المسؤول أموال الدولة لبناء قصره.