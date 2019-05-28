بالفيديو.. صحفي يُخرج مسؤول عن طوره ويدفعه لضربه
اعتدى مسؤول روسي، بالضرب على مراسل صحفي كان يجري حوارًا صحفيًا معه على الهواء مباشرة، في مشهد أذهل الجميع.
وغضب سيرجي زايتسيف رئيس منطقة ” شيرينسكي “ في مدينة ” خاكاسيا “ في روسيا، ، من أسئلة الصحفي إيفان ليتومين، والتي تمحورت حول مزاعم تورط المسؤول في فساد واستغلال المال العام، وكيف يستطيع تحمل نفقات قصره الفخم، الذي بناه حديثًا؟.
وخرج المسؤول عن طوره، قائلًا للصحفي: ” ماذا تفعل هنا بحق الجحيم؟ “ وطلب منه الرحيل عدة مرات، قبل أن يبدأ تعنيفه والاعتداء عليه جسديًا.
من جانبه، قال المراسل: ” لماذا تدفعني؟ لدي المزيد من الأسئلة لك، ولا يزال لدي سؤال حول منزلك؟ “ ، وسأل المسؤول: ” هل هذا سؤال مناسب؟ “ ، فأجاب المراسل: ” نعم، إنه كذلك، من بنى منزلك؟ “ .
وعرقل المسؤول الصحفي وأوقعه أرضًا، فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا رسميًا في منع الصحفي عن أداء وظيفته، في حين يواجه المسؤول عقوبة بالسجن 6 سنوات في حال تمت إدانته، وتحقق اللجنة بالادعاءات المتعلقة باستخدام المسؤول أموال الدولة لبناء قصره.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74735 ] نشر منذ 1 ساعة
دبل كبده واعطاه الصاخن ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5304 ] نشر منذ 45 دقيقة
احس ان الصحفي مس الجقيقة لذلك عنفة المهم انهم راح يحققون