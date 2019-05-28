بالصور.. المنتخب الوطني ينهي استعداداته لمواجهة مالي بمونديال الشباب

ماجد محمد(صدى):

يستعد المنتخب الوطني تحت 20 عامًا، لمواجهة نظيره المالي غدًا الثلاثاء، ضمن مواجهات بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا المُقامة في بولندا.

وشهد مران اللاعبين مساء اليوم حالة كبيرة من التركيز التي سيطرت على الجهاز الفني بقيادة خالد العطوي المدير الفني، وأظهر تركيزًا شديدًا على ضرورة بناء الهجمات من الخلف، والتنظيم الدفاعي أثناء الهجوم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت المملكة على ملعب غدينيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمونديال الشباب.

يذكر أن الاجتماع الفني للمباراة أسفر عن ارتداء المنتخب الوطني الطاقم الأبيض لمباراة الغد، بالإضافة لمناقشة المواضيع اللوجستية والطبية قبل اللقاء.