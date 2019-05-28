وزير التعليم يعلن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت القادم الموافق 27 رمضان ١٤٤٠ هـ.

وقال في تصريح له: استجابةً لطلب إخواني وأخواتي المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية ولمنحهم مزيداً من الوقت، فقد وجهت بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق ١٤٤٠/٩/٢٧ هـ.

يُذكر أن فترة التقديم كانت ستنتهي الساعة الرابعة عصرًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440 هـ.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، قد أكد أنه يجب على المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية اختيار الإدارة التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة مؤهلك ومع اختبار قياس المطلوب له عند اختيار الرغبات المكانية.

وأوضح العصيمي: ” إن التقديم على الوظائف المطروحة متاح (24) ساعة، موجهًا بتجنب أوقات الذروة فلا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر .

وأعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ – 1441هـ .

يذكر أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني هنـــــــا .

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