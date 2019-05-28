أمير الكويت بعد زيارة مسؤول إيراني لبلاده: علينا التمسك بمكتسباتنا

خالد الظفيري(صدى):

علق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الإثنين، على زيارة عباس عراقجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني إلى بلاده.

وأكد أمير الكويت أن التطورات الراهنة في المنطقة وتحدياتها تدعو إلى ضرورة الاحتياط والعمل معًا في تلاحم داخلي؛ لتعزيز الجبهة الداخلية والتمسك بالوحدة الوطنية ومقاومة إثارة النعرات.

وأوضح أن الحفاظ على ما تحقق في إطار مجلس التعاون الخليجي يعد الضمانة الأساسية في مواجهة المخاطر التي تعاني منها المنطقة، داعيًا وسائل الإعلام بممارسة دورهم بوعي ومسؤولية وشفافية تامة.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر ” علينا التمسك بمكتسباتنا الوطنية وبنهجنا الديمقراطي الثابت الذي اخترناه وتوارثه أهل الكويت وبدستورنا الشامل والمتكامل الذي نؤكد دائمًا أننا من يحميه ولن نسمح المساس به فهو الضمانة لاستقرار نظامنا والدعامة لأمن بلدنا والاعتزاز بقضائنا العادل “.

واستهل كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني جولته الخليجية، بزيارة الكويت صباح اليوم الإثنين، على أن يواصل جولته بزيارة عمان ثم قطر.