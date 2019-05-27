هيثم الحارثي بطل مسابقة الإنستقرام ” صوتك جميل ” للقرآن الكريم

حسين العلي(صدى):

حظيت مسابقة ” صوتك جميل ” القرآنية التي نظمتها جمعية الاطفال المعوقين ممثلة في أمانة جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القران الكريم للأطفال المعوقين مع بداية شهر رمضان المبارك – بتفاعل جميل جدا على مستوى مختلف مراكز جمعية الأطفال المعوقين ال 11 حول المملكة العربية السعودية ، إذ سارع عشرات الأطفال من أعمار ومناطق مختلفة للمشاركة في المسابقة ، الى أن وصل العدد لدى غلق أبواب المشاركة الى 71 طفلاً وطفلة من كافة مراكز الجمعية في مناطق المملكة منهم عدد 22 طفل وطفلة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة الذي فاز بالمركز الأول من حيث عدد المشاركين وفاز إبن المركز الطفل هيثم الحارثي بالمركز الأول في المسابقة والطفلة جود فلمبان والطفلة شوق هتان بمراكز متقدمة في العشرة أوائل الفائزين بالمسابقة .

وقد وصل عدد المشاهدات على الإنستقرام الى 30 ألف مشاهدة ، مسجلين أكثر من 15 ألف اعجاب تشجيعاً للمتنافسين في حفظ القرآن الكريم ، ورصدت الجمعية عن طريق حساب انستقرام تزايد أعداد المتابعين يومياً ، وبشكل غير مسبوق في كافة برامج الجمعية وأنشطتها ، وهذه المرة الأولى التي تنظم مثل هذه المسابقة بإستخدام تكنولوجيا الإنستقرام المتقدمة والتي طوعتها إدارة الجمعية لتسهيل حفظ وتلاوة القرآن الكريم للتنافس بين أبنائها في مختلف مناطق المملكة.

وتتمثل فكرة المسابقة في دعوة الأطفال لتسجيل قراءة للقرآن بأصواتهم وارسالها مصورة عبر خاصية الانستقرام ، على أن يكون الجمهور هو الحكم من خلال أصوات المتابعين .

وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين بمضاعفة جوائز “مسابقة صوتك جميل ” حيث خصصت جائزة للحائز على المركز الأول 2500 ريال ، والفائز الثاني 2000 ريال ، والثالث 1500 ريال ، و الفائز الرابع حتى العاشر جائزة قدرها 500 ريال واضافة الى منح كافة المشاركين هداية عينية.

وقد هنأ سمو الأمير سلطان بن سلمان الفائزين في المسابقة ، مشيدا بكل الأطفال المشاركين بالمسابقة وأسرهم الذين عملوا على تشجسعهم وحثهم على حفظ كتاب الله الكريم وتنشئتهم على المبادئ الإسلامية الصحيحة ، متمنيا أن يعم عليهم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركة.

الفكرة من اشراف وتنفيذ مساعد أمين جائزة القران الأستاذ وليد المطيري بالتعاون مع كافة مدراء مراكز الجمعية ، وأضاف ” و إذ نشكر لكم مشاركتكم الضافية ، التي نالت إستحسان الجميع ، ونذكركم بأن الكل فائز مع القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقال لصاحب القرآن أقرأ و أرتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها ) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود

كما أشاد د/ زهير ميمني مدير مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة بهذة المسابقة الفريدة في العالم العربي والتي تطوع تكنولوجيا الإنستقرام في التسابق لحفظ كتاب الله العظيم وشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لدعمه وتشجيعة لكل ماهو متطور وجديد ودعمه الدائم لمسابقات القرآن الكريم وكل ما يشجع الأطفال على تلاوته وحفظه. كما تقدم بالشكر والتقدير لسعادة الأمين العام للجمعية ا/ عوض الغامدي لدعمه وتشجيعة لمثل هذه المسابقات المتميزة وشكر أيضا أ/ وليد المطيري مساعد أمين عام جائزة القرآن الكريم لهذه الفكرة المميزة والفكر المتجدد دائما لدعم تلاوة القرآن الكريم وحفظة من قبل أطفال مراكز الجمعية.

وختاماً ليس لنا إلا الدعاء لإبناء مراكز الجمعية ال 11 بالتوفيق والنجاح وأخص أبناء وأسر مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة الذين هم سر نجاح مثل هذه المبادرات الرائدة وهم القوة الحقيقية التي نستمد منها حب العمل والإخلاص فيه لما نراه يوميا من إنجازات كبيرة لإبنائنا الأعزاء ، وندعو الله لهم بدوام التوفيق والنجاح.