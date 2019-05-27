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السعودي الوحيد عبد الله الزهراني في إيطاليا يحصد الذهبية ويرفع اسم الوطن عالي

السعودي الوحيد عبد الله الزهراني في إيطاليا يحصد الذهبية ويرفع اسم الوطن عالي
محمد السعران(صدى):

فاز البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني وحقق الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام ، التي أقيمت في ايطاليا بمدينة كالياري ، وقد اهدى هذا الفوز لوالدته مسفرة محمد عائض الوزاب الزهراني ولكل الاشخاص اللذين كانوا عوناً له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة

حيث قال : أهدي كل ما حصلت عليه لأمي لانها هي التي تستحق الفرحه ، ولكل الاشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة ، شكرا للبطل على هذا الفوز وهذه الشجاعة النادرة .


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