السعودي الوحيد عبد الله الزهراني في إيطاليا يحصد الذهبية ويرفع اسم الوطن عالي

محمد السعران(صدى):

فاز البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني وحقق الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام ، التي أقيمت في ايطاليا بمدينة كالياري ، وقد اهدى هذا الفوز لوالدته مسفرة محمد عائض الوزاب الزهراني ولكل الاشخاص اللذين كانوا عوناً له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة

حيث قال : أهدي كل ما حصلت عليه لأمي لانها هي التي تستحق الفرحه ، ولكل الاشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة ، شكرا للبطل على هذا الفوز وهذه الشجاعة النادرة .