استقبال حافل للبطلين سعود العيدي ومنى الشهاب بعد صعودهما قمة إفرست

محمد السعران(صدى):

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود سعود العيدي ومنى الشهاب واللذان نجحا في الوصول إلى أعلى قمة جبل إفرست.

ووصل مساء اليوم الاثنين البطلين إلى جدة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعد أن نجحا في تدوين اسميهما في سجلات متسلقي أعلى قمّة في العالم والتي يبلغ ارتفاعها 8,850 مترًا.

حضر الاستقبال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، والمدير التنفيذي للاتحاد ياسمين القحطاني والعديد من موظفي الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي والشخصيات البارزة.

وكان البطلان السعوديان وصلا إلى أعلى القمّة يوم الخميس الماضي بعد أيام من دراسة الأحوال الجوية وإجراء العديد من الاختبارات والتجهيزات الطبية، حيث استمرت الرحلة 60 يومًا بين جبال الهملايا، مع عدد من المتسلقين العرب والخليجيين.

وأكد سعود العيدي أن وصوله للقمة العالمية جاء بعد تدريب وعمل مستمر، مبيّنًا أن من بين الفريق الذي وصل للقمة متسلقين سعوديين وهذا يُعتبر إنجاز بحد ذاته.

وقال: “طموحنا لن يتوقف وسنواصل العمل والسعي وراء وصول قمم أخرى ورفع علم المملكة هناك، نجحنا الآن في الوصول للقمّة بعد ست سنوات من التدريب والتخطيط”.

وقدّمت منى الشهاب شكرها وتقديرها لكل الداعمين لها خلف هذا الإنجاز، مشيرة أن النتيجة تحققت بعد تدريب طويل واطلاع وتدرج في التسلق حتى نجحنا في الوصول إلى القمّة العالمية.

واعتبر الأمير بندر بن خالد آل سعود أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات السعودية التي تحققت في هذا المجال، مبديًا سعادته بالنجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في رياضة التسلق والهايكنج.

وبارك الأمير بندر خلال استقباله للبطلين مطالبًا إياهم بمضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الأرقام والإنجازات لرياضة الوطن، مشيرًا أن المملكة تحظى بالعديد من المواهب وهواة التسلق القادرين على تحقيق الإنجازات.