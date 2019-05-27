الجودة والتميز الدولية السعودية تبدأ برامجها بمشاركة بعض الخبراء

رشيدة المطيري(صدى):

بدأت مجموعة الجودة والتميز الدولية السعودية باكورة برامجها العلمية من مكة المكرمة ” قبلة العالم ” في شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440 هـ ببرنامجين علميين حضرهما نخبة من مستشاري وخبراء المجموعة من الرجال والنساء .

وقد تم في الملتقى الأول استعراض الرؤية والرسالة والأهداف والقيم ، وتحديد الفئة المستهدفة والبرامج لمجموعة الجودة والتميز الدولية ، أما الملتقى الثاني فقد كان لإحدى المجموعات الفرعية للمجموعة وهي المجموعة الدولية للتميز المؤسسي ؛ وقد تم التركيز في هذا الملتقى على الأهداف الأساسية لهذه المجموعة الفرعية التي تهدف إلى بناء فريق دولي خبير ومتمكن يدعم التوجه نحو التميز المؤسسي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بما يتناسب مع توجه المملكة العربية السعودية وفق الرؤية الوطنية 2030.

رأس البرنامجين خبير الجودة والتميز الدولي د. عدنان سعد صغير مؤسس المجموعة ومديرها العام ، وهو من منسوبي الهيئة الملكية بينبع سابقاً .

وشارك في البرنامجين نخبة من الخبراء المستشارين في المجموعة من أبرزهم خبير ومستشار التميز التقني المهندس جمال عبدالله الهندي وهو من القيادات السابقة بأمانة العاصمة المقدسة ورئيس اللجنة الدولية للتميز المؤسسي ، كما شارك خبير الجودة الشاملة ومنع الأخطاء في أداء الشركات المهندس مصطفى سواس وهو من منسوبي شركة سابك سابقا ، ومستشار التميز في السلامة الأستاذ أحمد منصور ، وهو مدرب سلامة بشركة بن لادن ، ومستشار التميز في السلامة الأستاذ حسن ردمان وهو من منسوبي الأمن والسلامة بمدينة الملك عبدالله الطبية ، وخبير التميز في أداء شركات العمرة الأستاذ عبدالمجيد سعيد والأستاذ سليمان أبو شامة ، وغيرهم . كما حضر نخبة من القيادات النسائية منهم التربوية القديرة الأستاذة نجاة باقاسي رئيسة لجنة الأسر المنتجة وخبيرة مؤسسات الطوافة وهي من منسوبي وزارة التربية والتعليم سابقا .

كما حضرت المدربة والمستشارة القديرة الأستاذة حياة بدري خبيرة القيادة الإدارية والتدريب ، وهي من منسوبي وزارة التعليم ، وحضرت كذلك الأكاديمية والإعلامية القديرة المطوفة الدكتورة وفاء محضر من منسوبات جامعة أم القرى ، والأكاديمة القديرة والباحثة المعروفة الدكتورة نهلة طيب من منسوبات جامعة أم القرى وسيدة الأعمال وخبيرة التراث الحجازي الأستاذة هدى مهدي من قيادات التعليم سابقاً ، والتربوية المتألقة سمية حافظ والمستشارة الأسرية القديرة آمال البيشي ، والمستشارة الأسرية والمرشدة زهرة آخون ، والمشرفة التربوية خبيرة الجودة والتميز الأستاذة ابتسام كرنشي ، وكذلك خبيرة الجودة ورائدة الثقافة الأستاذة ثريا بيلا من منسوبات أمانة العاصمة المقدسة ، وغيرهن من الحاضرات والمشاركات .

وحيث إن عددا من المشاركين من المقيمين المعتمدين لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة ؛ وبهدف إثراء معرفتهم التطبيقية ، وتعريف الحاضرين والحاضرات بأسس ومبادئ الجودة الشاملة والتميز المؤسسي ؛ فقد تم استعراض نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة ؛ بما فيه من مقدمات ونماذج ومعايير رئيسة وفرعية ، وممكنات ونتائج ، وتم التعريف برحلة التميز للمنشآت من لحظة إعلان الجائزة عن بدء استقبال الترشيحات إلى لحظة الحصول على الجائزة ، كما تم توزيع نسخ من ملف الجائزة ، وبعض كتب الجودة على المشاركين .

وتؤكد مجموعة الجودة والتميز الدولية أنها من خلال مجموعاتها الفرعية التي تجاوز عددها ثلاثين مجموعة حريصة على تحقيق الجودة والتميز في مجالات عمل المجموعات الدولية الفرعية ؛ وذلك من خلال استعراض المعايير المحلية والعالمية في مختلف المجالات وتبنيها والحث على تطبيقها ونشرها والعمل على استحداث معايير محلية وعالمية في مختلف المجالات .

كما تؤكد المجموعة أن تسعى أن تكون أحد الأذرع المهمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، ولجائزة الملك عبدالعزيز للجودة ؛ وسوف يتحقق ذلك بعون الله تعالى ثم بدعم جميع الجهات ذات العلاقة ، وبتظافر وتكاتف أعضاء مجموعة الجودة والتميز الدولية .