رسميًا.. القناة تستجيب لقرار الأعلى للإعلام وتوقف بث ” شيخ الحارة “

القاهرة(صدى):

أصدر المركز الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارًا بإيقاف عرض برنامج ” شيخ الحارة ” نهائيًا، حيث أوقفت قناة ” القاهرة والناس “ البرنامج وعرضت أحد المسلسلات بدلًا منه عرض الحلقة الجديدة.

وفي بيان الأعلى للإعلام، أوضح أن قرار الوقف جاء ” بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن برنامج (شيخ الحارة) المعروض على قناة (القاهرة والناس) وبعض الوسائل الإلكترونية والرقمية، وموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة في 27 من شهر مايو الجاري على منع بث برنامج (شيخ الحارة) “ .

وأشار إلى أن قرار المجلس جاء ” بعد مطالعة الحلقة المعروضة منه بتاريخ 25 من شهر مايو الجاري وخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخافة ميثاق الشرف المهني “ .

يذكر أن مقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة، قدمت استقالتها من البرنامج، بعد عرض القناة لحلقة الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب، بعد اتفاق مع القناة على عدم عرضها، حيث تحدثت فيها عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف والتي وصفتها بـ ” اللعنة ” فيما أكد المخرج أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد البرنامج.