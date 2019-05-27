هاري كين يفاجيء الجمهور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

ماجد محمد(صدى):

أعلن هاري كين نجم توتنهام عن مفاجأة للجماهير قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، أمام غريمه الإنجليزي ليفربول.

وقال ” كين ” إنه أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام نادي ليفربول، والتي من المقرر أن تُقام في يوم السبت المقبل.

وطمأن كين جماهير توتنهام قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 مؤكدًا على أن مرحلة إعادة التأهيل سارت بشكل جيد، قائلًا: ” إذا كان النهائي غدًا، سأكون لائقًا للعب. أنا بخير “.

وتابع : ” عدت إلى التدريب مع الفريق ولم تكن هناك أي مشاكل حتى الآن، لقد كنت في التدريب الكامل، أفعل كل شيء “.