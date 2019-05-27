فلكي: انتقاد الرائي لا يعني انتقاد الشريعة أو السُنة

نايف السالم(صدى):

أكد الفلكي ملهم هندي، أن الرائي الذي شهد برؤية أهلة غير موجودة لا يمثل الشريعة ولا يمثل شعيرة الترائي ولا يمثل السنة فهو يمثل نفسه فقط.

وقال في تصريح له إن ” إنتقاده وبيان تناقضه لا يعني إنتقاد الشريعة أو الترائي أو السنة ” ، مضيفًا:على المتعاطفين التنبه لهذا الأمر وعدم الخلط بين المترائي و سنة الترائي الصحيحة.

وكان الفلكي والمؤرخ الكويتي ” عادل السعدون ” قد توقع حدوث خلاف فلكي بين الدول الإسلامية حول موعد عيد الفطر المبارك هذا العام .

حيث أشار قال إلى أن بعض الدول ستفطر ” الثلاثاء ” بينما ستتأخر اغلب الدول ويكون عيدها يوم الأربعاء 5 يونيو ، حيث سيغيب الهلال وعمره 29 ساعة و44 دقيقة ويمكث 1.05 ساعة بعد غروب الشمس على ارتفاع 13.5 درجة بالأفق مما يسهل رؤيته في بعض الدول دون الأخرى .

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