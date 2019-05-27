قبل العيد.. خصم 900 ريال من مرتبات المعلمين في جازان دون مبرر

تركي السالم(صدى):

سادت حالة من التذمر بين المعلمين في جازان، اليوم الإثنين، بعد أن صُرفت رواتبهم ناقصة مبالغ كبيرة تتجاوز الـ 900 ريال.

ويقول المعلمين أن هذه الخصومات الكبيرة صادمة لهم، حيث تم خصمها دون مبرر وفقًا لتصريحاتهم، لافتين إلى أن هذا الخصم يُعني تراجعهم في السلم الوظيفي لدرجتين.

وأثار الخصم غضب الأهالي خاصة أنه يأتي تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يتطلب المزيد من المصاريف.

وفي هذا الصدد رد المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف على شكاوى الأهالي موضحًا أن ما حدث ليس إلا خللاً تقنيًا عامًا ويجري حاليًا معالجته بالتواصل مع الجهة المعنية.