خدع زوجته بمكر.. تجديد حبس أربعيني اغتصب رضيعة

القاهرة(صدى):

جددت النيابة العامة في مصر حبس المتهم باغتصاب رضيعة جارته وإلحاق إصابات خطيرة بها.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على أربعيني خلال الشهر الجاري؛ إثر اغتصابه لرضيعة جارته والتي تركت أطفالها لدى زوجة المتهم للذهاب إلى عملها.

وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤاها أن والدة الرضيعة اكتشفت الجريمة المروعة التي حدثت لرضيعتها بعد أن لاحظت عليها بكاء مستمر، وإصابتها بنزيف وكدمات، بينما أوضح المتهم في أقواله أنه دع زوجته وشقيقة الرضيعة وطالبهما بشراء بعض الحلوى ليقوم بجريمته.

وأثارت هذه الجريمة جدلا إعلاميًا كبيرًا حيث طالب المواطنين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإعدامه.