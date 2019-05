وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مجموعة الزامل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة شركات الزامل القابضة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة بباختصاصات هندسية وإدارية للجنسين.

وأوضحة مجموعة شركات الزامل أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

ELECTRICAL | INSTRUMENT | TELECOM DESIGN ENGINEER (CONSTRUCTION)

PROCUREMENT MANAGER – ARAMCO APPROVED (CONSTRUCTION)

MECHANICAL DESIGN ENGINEER (CONSTRUCTION)

CIVIL DESIGN ENGINEER (CONSTRUCTION)

ENGINEERING | TECHNICAL MANAGER (CONSTRUCTION)

PROJECT PLANNING | SCHEDULING ENGINEER (CONSTRUCTION)

FINANCE MANAGER (FOR MANPOWER POOLING ONLY)

SALES MANAGER – HEAVY STEEL INDUSTRY (FOR MANPOWER POOLING ONLY)

SUPPLY CHAIN MANAGER (FOR MANPOWER POOLING ONLY)

SUPPLY CHAIN MANAGER (FOR MANPOWER POOLING ONLY)

كما أشارت إلى أن لمزيد من التفاصيل حول الوظائف وطريقة التقديم من خلال الموقع الإلكتروني التالي:هنـــــــــــــا.