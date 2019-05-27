إيطاليا تشن هجوما حادا على النظام القطري: هدام ومخرب

طلال الضوي(صدى):

دخلت إيطاليا على خط ملاحقة النظام القطري وانتهاكاته المتواصلة في الشرق الأوسط وأوروبا، إذ اتهم برلماني إيطالي الدوحة بتمويل الإرهاب في جميع البلدان العربية.

وأكد نائب البرلمان الإيطالي الذي رفض ذكر اسمه، أن النظام القطري يدعم المليشيات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق ومختلف البلدان العربية، على المستوى المادي واللوجيستي.

وأوضح أن قطر تسعى إلى إثارة الفوضى وزعزعة استقرار هذه الدول وهدمها وتخريبها وفقًا لمخطط مرسوم ومحدد مسبقًا، مشيرًا إلى أن النظام القطري مويل مساجد ومؤسسات دينية في إيطاليا لنشر الفكر المتطرف.

كما لفت إلى أن النظام القطري يتستر وراء غطاء مؤسسة قطر الخيرية التي تعمل على نشر الإرهاب وتمويله في القارة الأوروبية عبر عدة دول مثل “إيطاليا، ألمانيا، وأوكرانيا”، مهاجمًا حكومة بلاده التي لم تتخذ موقف اتجاه سياسات تنظيم الحمدين المشبوهة.

وطالب النائب البرلماني بضرورة محاسبة تنظيم الحمدين والتابعين له على خططهم الإرهابية والهدامة وجرائمهم المختلفة في القارة الأوروبية بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص.