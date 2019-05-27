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أندية المكسيك تستهدف دجانيني

أندية المكسيك تستهدف دجانيني
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن دجانيني تفاريس محترف نادي أهلي جدة ومهاجم منتخب الرأس الأخضر، من مغادرة الدوري وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت مصادر أن هناك 3 أندية انجليزية تتنافس على ضم دجانيين وهي “ وولفرهامبتون وإيفرتون ووست هام يونايتد، بينما لا يزال نادي كروز أزول المكسيكي يضع اللاعب ضمن اهتماماته الصيفية.

ويذكر أن وكيل أعمال دجانيني قد تحدث عن وضع اللاعب قائلا: “ قُدِّم لنا مشروعٌ، ووافقنا عليه، لكنه لم يكن حقيقيًّا، حيث ذهب دجانيني إلى نادٍ، قيل لنا إنه مستقر ماليًّا وإداريًّا ”.


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