أندية المكسيك تستهدف دجانيني

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن دجانيني تفاريس محترف نادي أهلي جدة ومهاجم منتخب الرأس الأخضر، من مغادرة الدوري وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت مصادر أن هناك 3 أندية انجليزية تتنافس على ضم دجانيين وهي “ وولفرهامبتون وإيفرتون ووست هام يونايتد، بينما لا يزال نادي كروز أزول المكسيكي يضع اللاعب ضمن اهتماماته الصيفية.

ويذكر أن وكيل أعمال دجانيني قد تحدث عن وضع اللاعب قائلا: “ قُدِّم لنا مشروعٌ، ووافقنا عليه، لكنه لم يكن حقيقيًّا، حيث ذهب دجانيني إلى نادٍ، قيل لنا إنه مستقر ماليًّا وإداريًّا ”.