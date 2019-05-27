بعد فيديو تشققات نفق الفيصلية.. أمين نجران: لن نتهاون مع المقاولين المقصرين

نايف السالم(صدى):

علّق أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، على فيديو التشققات في نفق الفيصلية الجاري تنفيذه.

وقال ” عيبان ” ، إنه لن يتساهل مع أي مقاول يتم رصد تقصير أو مشروع ينفذه وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأشار إلى أن قيمة العقد هي 50 مليونا و545 ألف ريال، والإنجاز 89%، موضحًا أن الأمانة لديها مكاتب استشارية متخصصة في مراقبة مثل هذه المشاريع الإستراتيجية، تشرف على هذه الأعمال وتتابع تنفيذها وتتسلم المشروع بموجب تقارير وإجراء الاختبارات اللازمة، وترفع تقارير أسبوعية وشهرية بالتعاون مع جهاز الإشراف بالأمانة.

يذكر ان أمانة نجران، كانت قد أصدرت بيانًا حول الأمر مؤكدة فيه أن المشروع ما زال تحت التنفيذ وفي عهدة المقاول المنفذ، الشركة الصينية.

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