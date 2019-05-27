” علاج آلام الركبة ” .. فوائد متعددة للشاي المثلج

أميرة خالد(صدى):

ينصحون الاطباء بتناول لشاي المثلج بعد إضافة عناصر غذائية أخرى للحصول على الفوائد الغذائية المتعددة ووفقًا لدراسة سابقة نشرت في مجلة Natural Product Research، فإن إضافة النعناع أو الزنجبيل للشاي المثلج مفيدة جدًا للجسم.

ويساهم النعناع والزنجبيل للشاي المثلج تخفيف الالتهابا – علاج آلام الركبة، وينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من مشاكل في تجلط الدم بمراجعة الطبيب قبل إدراج هذا المشروب في نظامهم الغذائي، بسبب تأثيره في تخفيف لزوجة الدم.

وفقًا لدراسة جديدة نشرت في صحيفة the journal Rheumatology & Arthritis فإن الشاي التوت له تأثير إيجابي على الجسم، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، ويفيد هذا المشروب في:حسين وظائف المخ، وتقويته.

-يعتبر القراص من النباتات شائعة الانتشار في الريف، وبرغم من أن غالبية المزراعين يعتبرون أنه غير مفيد إلا أن دراسة إيطالية نشرت في مجلة Molecules أثبتت أنه يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.