بـ 350 مليون جنيه استرليني.. الشيخ خالد بن زايد يمتلك نيوكاسل يونايتد

ماجد محمد(صدى):

استحوذ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، على نادي نيوكاسل يونايتد، بعد أن وافق على شروط مالكه مايك آشلي .

وأكد مدحت كيدواي، العضو المنتدب لمجموعة شركات الشيخ خالد بن زايد، في بيانا له على أن ممثلي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان دخلوا في في مفاوضات مع مايك آشلي حول الاستحواذ المقترح على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

وقال ” كيدواي ” في بيانه ” ” نحن نرى أنه شرف أن تتاح لنا الفرصة لاستمرار البناء ودعم التاريخ والتقاليد العريقة للنادي. وافقنا على الشروط ونعمل بجد لإكمال الصفقة في أقرب فرصة “.

يذكر أن الشيخ خالد هو ابن عم الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشسترسيتي بطل الدوري الإنجليزي، ووافق على شراء النادي مقابل 350 مليون جنيه إسترليني .