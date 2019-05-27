انطلاق مجموعة الجودة والتميز الدولية بالمملكة

سعيد العجل(صدى):

مكة المكرمة_تماشياً مع النقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها الطموحة 2030 ، وسعيا إلى بناء كيان سعودي دولي يتناسب مع توجهات حكومة المملكة العربية السعودية في البناء والتطوير، واقتداء ببعض المنظمات العالمية الرائدة في دول العالم المتقدم ؛ فقد أطلقت مجموعة مؤسسات قوافل الأعمال التجارية من خلال مكتبها الاستشاري المصرح من وزارة التجارة السعودية ” مجموعة الجودة والتميز الدولية “.

وقد أسس المكتب الاستشاري هذه المجموعة وأسس بشكل مبدئي (٣٠) مجموعة فرعية تابعة لها تسعى إلى تحقيق الجودة والتميز في (30) مجالا علمياً وعملياً ، وهناك مجموعات أخرى تحت التأسيس .

وأفاد مؤسس المجموعة ومديرها العام المستشار الدكتور عدنان سعد صغير وهو من خبراء الجودة والتميز المعروفين أن مجموعة الجودة والتميز الدولية تسعى إلى تكوين فريق دولي من الخبراء والمستشارين يساهم فعليا بالارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق الجودة والتميز من خلال المعايير المحلية والعالمية.

كما تسعى إلى استحداث العديد من المعايير العالمية من خلال فرق الخبراء والمستشارين المختصين في المجالات المتعددة ، كما تسعى المجموعة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تأسيس (١٠) مكاتب دولية حول العالم.

لقد بدأت المجموعة الدولية عملها الفعلي بحمد الله وتوفيقه في شهر مارس 2019 م ؛ وبدأت الإعلان عن استقطاب الخبراء والمستشارين في مختلف الاختصاصات ، وقد انضم إليها وحصل على عضويتها خلال الشهرين الماضيين أكثر من (6٠) خبيرا من المملكة العربية السعودية ، وبعض الدول العربية .

المكتب الرئيس للمجموعة حاليا بمكة المكرمة ، وقريبا بعون الله تعالى سيتم تأسيس مكتب المجموعة بالقاهرة كما سيتم بعون الله افتتاح الموقع الإلكتروني للمجموعة خلال الأشهر القادمة. والعضوية في مجموعة الجودة والتميز الدولية على ثلاث فئات

الأولى : الشرفية : وتمنح مجانا لرموز وقيادات الجودة والتميز البارزين على المستوى المحلي والدولي .

الثانية : عضوية المستشارين ، وتتيح لصاحبها المشاركة في (3) مجموعات جودة وتميز تخصصية فرعية ويمنح الحاصل عليها شهادة المستشار المعتمدة من مجموعة الجودة والتميز الدولية في المجال المتناسب مع خبرته وتأهيله ؛ وفق معايير دقيقة ومنضبطة . ولا يحصل على هذه العضوية إلى المختصون والخبراء في مجالاتهم مقابل رسوم سنوية رمزية .

الثالثة : وهي العضوية العامة وتمنح لكل من أراد الاستفادة من الخبراء والمستشارين بالمجموعة من خلال حضور الملتقيات وللزيارات العلمية والعملية ، كما تهدف إلى تحسين أداء اصحاب هذه العضوية وذلك مقابل رسوم سنوية رمزية للغاية .

وبموجب الحصول على بطاقة العضوية يحضر جميع الأعضاء جميع الملتقيات والبرامج والدورات مجانا ؛ باستثناء برامج التدريب التي يتم اعتمادها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو غيرها من الجهات الرسمية المحلية والدولية ؛ فلها رسوم إضافية خاصة .

تتيح المجموعة لأعضائها المستشارين التعاقد معها لتنفيذ الأعمال والمشاريع والشراكات الاستشارية المصرحة

وتدعم ظهورهم وإبرازهم للمجتمع كخبراء من خلال فعاليات وزيارات وبرامج ومشاركات وعروض محلية ودولية ، كما تسعى إلى الارتقاء بمعلومات وخبرات وأداء أعضائها الاستشاريين وفق معايير الجودة والتميز المحلية والدولية .

وقد ركزت مجموعة الجودة والتميز الدولية على تحقيق الجودة والتميز في مجالات الأعمال المختلفة ؛ ولذلك فقد أسست بشكل مبدئي مجموعات الجودة والتميز الدولية الفرعية التالية :

1. المجموعة الدولية لتميز القيادات الإدارية .

2. المجموعة الدولية للتميز في التخطيط .

3. المجموعة الدولية للتميز المؤسسي .

4. المجموعة الدولية للتميز في التدريب .

5. المجموعة الدولية للتميز في إدارة الموارد البشرية .

6. المجموعة الدولية للتميز في أنظمة إدارة الجودة .

7. المجموعة الدولية للتميز في إدارة الجودة الشاملة .

8. المجموعة الدولية للتميز الأكاديمي .

9. المجموعة الدولية للتميز في التعليم العام .

10. المجموعة الدولية للتميز الصحي .

11. المجموعة الدولية للتميز في الشؤون القانونية .

12. المجموعة الدولية للتميز الإعلامي .

13. المجموعة الدولية للتميز الوظيفي .

14. المجموعة الدولية للتميز التربوي .

15. المجموعة الدولية للتميز في العلاقات العامة .

16. المجموعة الدولية للتميز التقني .

17. المجموعة الدولية للتميز في الإبداع والابتكار .

18. المجموعة الدولية للتميز في العمل التطوعي .

19. المجموعة الدولية للتميز في التسويق .

20. المجموعة الدولية للتميز في الإنتاج .

21. المجموعة الدولية للتميز في الإدارة المالية .

22. المجموعة الدولية للتميز في تحليل الشخصية .

23. المجموعة الدولية للتميز في أداء شركات ومؤسسات حجاج الداخل .

24. المجموعة الدولية للتميز في أداء مؤسسات الطوافة .

25. المجموعة الدولية للتميز في أداء شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين .

26. المجموعة الدولية للتميز في أعمال الحج والعمرة والزيارة .

٢٧ – المجموعة الدولية للتميز في الصحة والسلامة .

٢٨ – المجموعة الدولية للتميز في خدمة المجتمع .

٢٩ – المجموعة الدولية للتميز البيىئي .

٣٠ – المجموعة الدولية للتميز الغذائي .

[َ والمجموعة بدأت من مكة المكرمة ولكنها مجموعة دولية تستقطب الأعضاء من مختلف دول العالم

وتسعى أن تكون منظمة دولية تعمل في مجال أبحاث ودراسات واستشارات وتطبيقات ونماذج وجوائز وتطبيقات الجودة والتميز في مختلف مجالات الأعمال وفي مختلف مناطق العالم من خلال الشراكات الفعالة لفتح الفرص أمام الأعضاء ، وسوف تفتتح في لمرحلة القادمة مؤسسات مختصة في البحث العلمي والدراسات ، وكذلك معاهد ومراكز تدريب مساندة .