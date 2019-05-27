سوموديكا إلى ناد خليجي خلال أيام

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير رومانية، أن تلقي ماريوس سوموديكا، المدير الفني السابق للشباب، عدة عروض من أندية في منطقة الخليج العربي.

وأشارت التقارير، إلى أن سوموديكا لا يفكر المدرب الروماني في أخذ راحة خلال الفترة الحالية، ويريد العودة سريعا إلى كرة القدم، ويبدو أنه بدأ مفاوضات جادة مع أحد أندية منطقة الخليج.

وأفادت بأنه سيتعاقد خلال الأيام المقبلة مع أحد الأندية وذلك حتى تتاح له فرصة التنسيق الكامل لفترة الاستعدادا للموسم الجديد، ومحاولة إجراء التعاقدات كما فعل مع الشباب سابقا.

وفشل الشباب في الحصول على المركز المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، بعدما حل خامسا في جدول الترتيب.