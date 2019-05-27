3 خطوات بسيطة اتبعها عند الاحتجاز داخل المصعد
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، خطوات السلامة الواجب إتباعها عند الاحتجاز داخل مصعد لفترة طويلة، حتى وصول الدعم.
وأوضح ” الدفاع المدني ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن خطوات السلامة التي يتعين عليك اتخاذها عند الاحتجاز داخل المصعد تتمثل في 3 خطوات، كالتالي:
– التزم الهدوء
– قم بطلب النجدة بضغط زر التنبيه والاتصال
– الاتصال بالدفاع المدني على رقم 998
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الابهاوي[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 31 دقيقة
مافيه إتصال داخل المصعد