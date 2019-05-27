بالفيديو.. فايز المالكي يفاجئ مرابط أثناء مراقبته الحد الجنوبي

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام الفنان فايز المالكي بزيارة المرابطين في الحد الجنوبي، مرتديًا زي الجنود.

ونشر فايز المالكي، مقاطع فيديو تُظهر لقاءه عدداً من الجنود المرابطين، وجانبا من حياتهم اليومية، حيث ظهر ارتفاع ارتفاع معنويات الجنود وسيطرتهم على الأمور بشكل جيد.

كما وثّقت جانباً من حياتهم اليومية، أثناء تناولهم الإفطار، وأثناء تعاملهم مع الأسلحة والذخيرة وإطلاق طلقات المدفعية باتجاه مليشيا الحوثي الإرهابية وأعداء الوطن.

كما بيّنت المقاطع، ردة فعل جندي كان منشغلا بمراقبة الحدود ثم تفاجأ بالمالكي بجواره، حيث رحّب به بحرارة.