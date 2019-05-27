بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مسرح يجمع 100 طفل

بكين(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظات مروعة لانهيار خشبة مسرح في الصين، بعد الانتهاء من عرض راقص للأطفال.

وأوضح المقطع المشاركين وهم يجتمعون على خشبة المسرح في نهاية تجربة الرقص ومن ثم انهار الجزء الأوسط من المسرح فجأة.

وسُمع في الفيديو، صوت منظم الحفل وهو يصرخ عندما بدأ الجزء الأوسط من المسرح بالانهيار فجأة، وترافق ذلك مع سقوط الأطفال في الفجوة التي نجمت عن الانهيار.

ونجم عن الانهيار مقتل طفل في الثالثة عشر من عمره وإصابة 14 آخرين، بينهم بالغين، بجروح، فيما كان على خشبة المسرح عند انهياره أكثر من 100 طفل وعشرات البالغين.