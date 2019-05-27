وفاة العلامة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

نايف السالم(صدى):

انتقل العلامة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد واحدا من فقهاء المملكة، اليوم الإثنين الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك، إلى مثواه الأخير.

ومن المقرر أي يُصلى عليه الشيخ عبدالقادر إمام الحرم النبوي السابق والاستاذ السابق بكلية الشريعة في الرياض، غدًا الثلاثاء في الرياض.

ترك الشيخ عبدالقادر العددي من المؤلفات وتخرج على يده معظم مشايخ المملكة، فهو ولد في مصر يوم 20/6/1339هـ، ودرس في كلية الشريعة بالأزهر الشريف، وبعد مسيرة عمل في مصر انتقل إلى المملكة مكونًا مسيرة حافلة بالإنجازات.