رئيس الفيفا البرازيلي السابق يخسر الاستئناف على عقوبة إيقافه مدى الحياة

ماجد محمد(صدى):

كشفت اتحاد كرة القدم الدولي ” فيفا ” ، اليوم الإثنين، أن لجنة الاستئناف التابعة له رفضت استئناف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ماركو بولو دل نيرو، الذي تقدم به ضد عقوبة الإيقاف مدى الحياة المفروضة عليه .

وكان الاتحاد فرض الإيقاف مدى الحياة على ماركو على خلفية تحقيقات بشأن رشى وفساد.

وأيدت لجنة الاستئناف العقوبة المتعلقة بتحقيقات بشأن عقود حقوق تسويقية، والتي فتحت في نوفمبر 2015.

وكانت وجهت اتهامات لـ نيرو بالفساد في كرة القدم خلال تحقيقات بالولايات المتحدة في 2015، لكن لم يجر تسليمه من جانب البرازيل.