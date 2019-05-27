شاب يهدد بالانتحار عبر ” البث المباشر “
اظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، شاب أردني عبر البث المباشر لأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهدد بالانتحار.
وظهر الشاب الأردني خلال البث المباشر هو يطالب سلطات بلاده بإيجاد فرصة عمل له في القطاع الحكومي.
وصعد الشاب إلى منطقة مرتفعة في محافظة ” إربد “ شمال البلاد، وهدد بإلقاء نفسه بحال لم تقم الحكومة بتأمينه بفرصة عمل.
غندورة[ عدد التعليقات: 12390 ] نشر منذ 22 دقيقة
لوإنك (صامل) أنتحرت من غير (تهديد)
واللي مثل (تفكيرك) عادي “ينتحر”
يعني مسكت معاك إلا وظيفة “حكومية”؟
مشي حالك بأي وظيفة ع الأقل ماتكون (عالة) ع أهلك.