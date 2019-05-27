فيديو لجين عمران بالحجاب يثير الجدل: مستحيل وعيب

أميرة خالد(صدى):

أثارت الإعلامية لجين عمران، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بالحجاب في أحد المعارض.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية لجين عمران وهي ترتدي عباءة سمراء وحجاب يغطي رأسها.

وانهالت التعليقات على فيديو لجين عمران، إذ شن الجمهور هجوم حاد عليها على خلفية الصور الترويجية الخاصة بأحد المنتجات التي نشرتها على حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” والتي عرضتها للانتقاد والسخرية.

وجاءت التعليقات على فيديو لجين، كالتالي ” مستحيل آخر وحدة ممكن تتحجب، يعني هذا حجاب؟، عيب عليكم تسمون هذا حجاب “.