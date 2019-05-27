موراتا يرغب في البقاء مع أتلتيكو مدريد: أنا في المكان الذي أحبه

ماجد محمد(صدى):

أكد مهاجم إسبانيا ألفارو موراتا، سعادته مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد، كاشفًا عن رغبته في البقاء في صفوف النادي حتى نهاية مسيرته الكروية.

وأوضح ” موراتا ” وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، أن الرحيل عن أتلتيكو مدريد لم يخطر على باله، قائلًا ” طالما كان النادي يريدني وتشعر الجماهير بسعادة فإني سأستمر، وجدت سعادتي هنا وأنا في المكان الذي أحبه “.

كما أشار إلى أنه لا يوجد لديه أي نية للعودة إلى تشيلسي مرة أخرى بعد إعارته إلى أتلتيكو، لافتًا إلى رغبته في حسم الأمور بشكل سريع، قائلًا ” لو كان الأمر بيدي لحسمت القضية منذ فترة طويلة، فعلت كل شيء للقدوم إلى هنا وسأفعل كل شيء من أجل البقاء “.

وانتقل ” موراتا ” إلى صفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا استعاد خلالهم لياقته من جديد، إذ سجل مع ناديه الجديد 6 أهداف في 13 مباراة بالدوري الإسباني.