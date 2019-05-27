رامز جلال يعرض طارق الشناوي للموت المحقق لإثبات حقيقة برنامجه (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

قلبت حلقة رامزفي الشلال، اليوم الإثنين، الموازين بعد تعرض طارق الشناوي لخطر الموت عقب إنقلاب قارب النجاه في منتصف الشلال.

وكاد الناقد الفني المصري طارق الشناوي أن يلفظ أنفاسه الأخيرة؛ ليكون ضحية رامز في الشلال، إلا أن القدر شاء أن يخرج من الشلال حيًا.

واستوقف رامز جلال حلقته على غير المعتاد لتوجيه رسالة شكر إلى طارق الشناوي الذي سمح بإذاعة الحلقة بعد ما تعرض له من موقف صعب.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي لا يقتنع بأن برامج مقالب رامز جلال حقيقية، وهو ما دفع رامز لاستضافته في الحلقة ليتأكد من عدم فبركتها.

وأثارت حلقة طارق الشناوي مع رامز في الشلال جدلا كبيرًا وغضبًا من قبل المشاهدين، بعد تعريض حياة رجل كبيرإلى الخطر بهذا الشكل.

#رامز_في_الشلال | رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة خاصة لجمهوره #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/3poi7TMfWt — MBC مصر (@mbcmasr) May 27, 2019