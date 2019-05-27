معايير وخطوات مهمة قبل شراء صندوق سقف للسيارة

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن معايير وخطوات يجب اتباعها قبل شراء صندوق سقف للسيارة، ولشراء صندوق السقف المناسب.

وقال الخبراء أنه يجب أن يكون صندوق السقف كبيرا قدر الضرورة، صغيرا قدر الإمكان، وذلك بسبب تغيير سلوك القيادة معه بشكل ملحوظ، فضلا عن زيادة مقاومة الهواء وزيادة استهلاك الوقود، مع الحرص ألا يعيق صندوق السقف فتح غطاء صندوق الأمتعة.

وأضاف الخبراء: يتم احتساب حمولة السقف باحتساب وزن حامل السقف والصندوق والأمتعة. ويمكن معرفة حمولة السقف المسموح بها من خلال الاطلاع على دليل التشغيل.

وتابع الخبراء : ويجب أن يكون الصندوق متوافقا مع حامل السقف أيضا؛ حيث توجد العديد من أنظمة التثبيت (فتحة T ومخالب والقفل السريع والعلاقة.

ويجب أن يستقر صندوق السقف بشكل جيد وأن يتم تعشيق جميع العناصر في بعضها البعض بشكل جيد، مع مراعاة أن يتم غلق الصندوق جيدا وحماية محتوياته ضد الماء.