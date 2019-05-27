” طبق فول ” يحول حياة أسماء الزوجية إلى حجيم

القاهرة(صدى):

تزداد دعاوى الخلع والطلاق في المحاكم لأسباب غريبة، وكان من ضمنهم دعوى الخلع المقدمة من أسماء ضد زوجها بسبب ” طبق فول “.

وأكدت السيدة المصرية أسماء صاحبة الـ33 سنة أنها حياتها تحولت إلى جحيم بسبب ” طبق فول ” ، موضحة أنها وافقت على الزواج من أب مطلق ولديه بنت، فهي يتيمة وقادها تفكيرها للقبول بهذه الزيجة.

وأوضحت أسماء أن ابنة زوجها كانت دائمة الشجار معها بالرغم من محاولاتها المتواصلة لتكون أمًا ثانية لها، ولكن قررت الفتاة أن تقلب حياة أبيها وزوجته إلى جحيم، مجتهدة لخلق شجار عنيف بينهما.

وأضافت أنه في ثالث أيام شهر رمضان الكريم خلقت مشكلة على ” طبق فول ” بالرغم من محاولاتها لعدم الاختلاط بها، إذ اشتكت لوالدها بأن ” أسماء ” لم تُحضر لها طبق فول للسحور، لينهال الأب على زوجته ضربًا قاسيًا ما جعلها تتقدم بدعوى خلع على الفور.