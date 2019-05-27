هيئة المهندسين: ضبط 3 آلاف شهادة هندسية مزورة ” ليس جديد “
أصدرت الهيئة السعودية للمهندسين، بيانًا حول ضبط 3 آلاف شهادة هندسية وهمية مزورة تعود غالبياتها لوافدين.
وأوضحت هيئة المهندسين، أن الأرقام المتداولة هي مجموع ماضبطته الهيئة طول الأعوام الماضية وليست جديدة.
وأضاف: كما تم تطوير الإجراءات من خلال تدشين خدمة ” اجتياز ” ، والتي أطلقتها الهيئة قبل نحو 6 أشهر بهدف التحقق من بيانات ومؤهلات وخبرات المهندسين الوافدين الكترونية قبل دخولهم إلى المملكة وقبل حصولهم على التأشيرة بشكل إلزامي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأكدت بأنه لم يتم ضبط أي حالات جديدة غير ما تم التصريح به خلال الأعوام الماضية.
ناقد[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 18 دقيقة
الأطباء والمهندسين الموجودين داخل البلد بوظائف حكومية وقطاع خاص وبعضهم له عقود طويلة … أين اختباراتكم عنهم علما بأن أول ما يطلب من السعودي من الثانوية حتى الجامعة ثم التعيين هي تلك الاختبارات