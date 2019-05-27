هيئة المهندسين: ضبط 3 آلاف شهادة هندسية مزورة ” ليس جديد “

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة السعودية للمهندسين، بيانًا حول ضبط 3 آلاف شهادة هندسية وهمية مزورة تعود غالبياتها لوافدين.

وأوضحت هيئة المهندسين، أن الأرقام المتداولة هي مجموع ماضبطته الهيئة طول الأعوام الماضية وليست جديدة.

وأضاف: كما تم تطوير الإجراءات من خلال تدشين خدمة ” اجتياز ” ، والتي أطلقتها الهيئة قبل نحو 6 أشهر بهدف التحقق من بيانات ومؤهلات وخبرات المهندسين الوافدين الكترونية قبل دخولهم إلى المملكة وقبل حصولهم على التأشيرة بشكل إلزامي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكدت بأنه لم يتم ضبط أي حالات جديدة غير ما تم التصريح به خلال الأعوام الماضية.