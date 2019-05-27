الغامدي يؤيد الكلباني: الفواصل بين الجنسين أثناء الصلاة لم تكن موجودة

عادل الحربي(صدى):

أعلن الباحث الشرعي الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، عن تأيده لما ذهب إليه الشيخ عادل الكلباني خلال برنامجه مساء أمس على قناة ” sbc ” حول انتقاده وضع السواتر أو الحواجز بين الرجال والنساء بالمساجد أثناء تأدية الصلوات.

وقال ” الغامدي ” : لم تكن موجودة السواتر أو العازل في عهد النبوة، وكانت النساء يصلينْ خلف الرجال ويرينهم وهذا الأصل في الإتمام، لأن المأمون يرى الإمام.

وأضاف: النساء في عهد الرسول كن يصلين خلف الرجال بدون فواصل أو سواتر، بينما المساجد الآن تخالف ما كان عليه المسجد في زمن النبوة.

ويذكر أن الشيخ عادل الكلباني قد أثار جدلاً بعد انتقاده وضع ساتر أو عازل بين الرجال والنساء في المساجد أثناء تأدية الصلوات.

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