الغامدي يؤيد الكلباني: الفواصل بين الجنسين أثناء الصلاة لم تكن موجودة
أعلن الباحث الشرعي الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، عن تأيده لما ذهب إليه الشيخ عادل الكلباني خلال برنامجه مساء أمس على قناة ” sbc ” حول انتقاده وضع السواتر أو الحواجز بين الرجال والنساء بالمساجد أثناء تأدية الصلوات.
وقال ” الغامدي ” : لم تكن موجودة السواتر أو العازل في عهد النبوة، وكانت النساء يصلينْ خلف الرجال ويرينهم وهذا الأصل في الإتمام، لأن المأمون يرى الإمام.
وأضاف: النساء في عهد الرسول كن يصلين خلف الرجال بدون فواصل أو سواتر، بينما المساجد الآن تخالف ما كان عليه المسجد في زمن النبوة.
ويذكر أن الشيخ عادل الكلباني قد أثار جدلاً بعد انتقاده وضع ساتر أو عازل بين الرجال والنساء في المساجد أثناء تأدية الصلوات.
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العدناني[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم ولا عبايات اليوم ولا عطور اليوم ولا جوالات اليوم كانت موجودة
وكن يخرجن تفلات فهل سيخرج البنات اليوم تفلات
وما كان موجود ايام الرسول شباب اليوم وجهلهم بالسنة
وانت يا غامدي ماحد يشوفك الا في ذي الفتاوى أما غيرها ولا لك حس
الله وحده العالم بك
غندورة[ عدد التعليقات: 12389 ] نشر منذ 59 دقيقة
الشيخ أحمد مرجعه الشيخ عادل🤔
يقول النبي ﷺ: (أفضل صلاة المرأة في بيتها)”
qlq[ عدد التعليقات: 4962 ] نشر منذ 48 دقيقة
…
كفو ببني غامد
بارك الله فيكم