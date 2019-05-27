جندي مصاب من أبطال الحد الجنوبي: ” الدفاع عن المملكة يستحق التضحية بكل شيء ” (فيديو)
وجه جندي مصاب من أبطال الحد الجنوبي رسالة فخر واعتزاز إلى الوطن مؤكدُا على أن الدفاع عن المملكة يستحق التضحية بكل ما هو غالي .
وقال الجندي في فيديو له نشرته وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية إنه كان لن يترك ميدان المعركة لولا إصابته التي دخل على إثرها للمستشفى.
واستكمل الجندي بعزيمة حديثه،مؤكدًا على أنهم يحاربون عدوًا جبانًا، وأن النصر إن شاء الله حليفهم في الأجل القريب
#رسالة_جندي_قبل_الإفطار
“فخري واعتزازي .. دفاعي عن وطني” pic.twitter.com/uvg4HoBUUa
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) May 27, 2019
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5482 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفك اسرانا