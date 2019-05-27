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جندي مصاب من أبطال الحد الجنوبي: ” الدفاع عن المملكة يستحق التضحية بكل شيء ” (فيديو)

جندي مصاب من أبطال الحد الجنوبي: ” الدفاع عن المملكة يستحق التضحية بكل شيء ” (فيديو)
نايف السالم(صدى):

وجه جندي مصاب من أبطال الحد الجنوبي رسالة فخر واعتزاز إلى الوطن مؤكدُا على أن الدفاع عن المملكة يستحق التضحية بكل ما هو غالي .
وقال الجندي في فيديو له نشرته وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية إنه كان لن يترك ميدان المعركة لولا إصابته التي دخل على إثرها للمستشفى.
واستكمل الجندي بعزيمة حديثه،مؤكدًا على أنهم يحاربون عدوًا جبانًا، وأن النصر إن شاء الله حليفهم في الأجل القريب


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5482 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفك اسرانا

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