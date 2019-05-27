ماسك القهوة والعسل الساحر لتفتيح لون البشرة

أميرة خالد(صدى):

تعاني معظم السيدات من البشرة الداكنة خاصة في فصل الصيف الذي يصاحبه ارتفاع كبير في درجات الحرارة؛ لتبدأ في البحث عن طرق فعالة لتفتيح لون البشرة وتألقها.

وتعد المكونات الطبيعية كم أفضل الطرق الفعالة لتفتيح لون البشرة بعيدًا عن المنتجات الكيماوية باهظة الثمن، ويمكنك الحصول عليها من مكونات مطبخك بدون تكاليف.

ماسك القهوة والعسل لتفتيح لون البشرة

اخلطي ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة من العسل الطبيعي وملعقة من عصير الليمون، وطبقي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرري هذا الماسك مرتين أسبوعيًا، ومع الاستمرار ستلاحظين الفرق على بشرتك من نضارة وتفتيح بمقدر درجتين.