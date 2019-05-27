بالفيديو.. الكلباني: لو لم نكن أهلًا للقيادة لما خرج خاتم المرسلين من الجزيرة
أكد الشيخ عادل الكلباني، أن الشباب السعوديح اليًا لديه كل الإمكانيات ليكون مبدعًا ومميزًا، قائلًا: نحن نتعذر ونقول راحت علينا وعشنا حياتنا بضيق حال، ولكن الشباب السعودي وش عذرك أنك ما تبدع ؟ رغم أننا لاننكر أن هناك كثير من النماذج الجميلة جداً.
وأضاف خلال برنامج ” مع الكلباني ” ، أن الطموح ليس في الفود ترك وإنما هي لكسب الرزق والإعانة حتى لا يكون عالة على غيره، وإنما يجب بذل الوقت إلا فيما ينفع دينك ووطنك وفيما يرقيك إلى مناصب عليا.
وأشار إلى أن رجال جزيرة العرب لو لم يكونوا أهلًا للقيادة لما بعث الله خاتم المرسلين ” صلّ الله عليه وسلم ” من جزيرة العرب، مؤكدًا أن العقل العربي مميز عن الأجنبي.
#مع_الكلباني | لماذا اختار الله سبحانه وتعالى جزيرة العرب لإرسال خاتم المرسلين ﷺ ؟#رمضان_عندنا https://t.co/58YIa9K1fl pic.twitter.com/cY5hNhubDE
— SBC channel (@SBC_Channel) May 27, 2019
الكلباني : نحن نتعذر ونقول راحت علينا وعشنا حياتنا بضيق حال ، ولكن الشباب السعودي وش عذرك أنك ما تبدع ؟ رغم أننا لاننكر أن هناك كثير من النماذج الجميلة جداً#رمضان_عندنا https://t.co/58YIa9K1fl pic.twitter.com/koMNU2RczV
— SBC channel (@SBC_Channel) May 27, 2019
غندورة[ عدد التعليقات: 12389 ] نشر منذ 44 دقيقة
الشباب السعودي حاليًا لديه كل الإمكانيات ليكون مبدعًا ومميزًا.
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صحيح ولكن الإمكانيات تحتاج لـ(عقول) واعية “ماتنساق” خلف كل من هب ودب
ولاننسى تأثير (البيئة) التي ينشأ فيها.