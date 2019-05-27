بالفيديو.. الكلباني: لو لم نكن أهلًا للقيادة لما خرج خاتم المرسلين من الجزيرة

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ عادل الكلباني، أن الشباب السعوديح اليًا لديه كل الإمكانيات ليكون مبدعًا ومميزًا، قائلًا: نحن نتعذر ونقول راحت علينا وعشنا حياتنا بضيق حال، ولكن الشباب السعودي وش عذرك أنك ما تبدع ؟ رغم أننا لاننكر أن هناك كثير من النماذج الجميلة جداً.

وأضاف خلال برنامج ” مع الكلباني ” ، أن الطموح ليس في الفود ترك وإنما هي لكسب الرزق والإعانة حتى لا يكون عالة على غيره، وإنما يجب بذل الوقت إلا فيما ينفع دينك ووطنك وفيما يرقيك إلى مناصب عليا.

وأشار إلى أن رجال جزيرة العرب لو لم يكونوا أهلًا للقيادة لما بعث الله خاتم المرسلين ” صلّ الله عليه وسلم ” من جزيرة العرب، مؤكدًا أن العقل العربي مميز عن الأجنبي.