أندية المملكة تُعاني في انتظار انتخابات الرؤساء

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن الأندية السعودية تعاني من مأزق جديد حتى الآن؛ نظرًا إلى عدم وضع جدول زمني ختى الأن لانتخابات رؤساء الأندية.

وتترقب الأندية إعلان الهيئة العامة للرياضة عن بدء تحديد موعد الجمعيات العمومية لبدء العملية الانتخابية لاختيار رؤساء الأندية الجدد لمدة أربع سنوات؛ لترتب أمورها سريعًا قبل الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد كانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أوضحت أنها لن تمد تكليف الرؤساء الحاليين للأندية وستُبلغ الأندية بعقد الانتخابات لاختيار رؤساء الأندية الجدد وأعضاء المجالس الإدارية.

وحتى الأن تعيش الأندية في حيرة من أمرها ، فلن تستطيع الأندية التعاقد على صفقات وشراء لاعبين للموسم المقبل إلأا بعد انتخاب رئيس للنادي.

وفي هذا السياق قال الإعلامي خالد الشنيف إنه يتمنى أن يكون هناك جدول زمني واضح لانتخابات جميع الأندية ليتمكن رؤساء الأندية من البدء بتحضير أنديتهم للموسم المقبل ” .

ولفت إلى أنه حتى الأن رؤساء بعض الأندية غير معلومة وهم أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم، متسائلا: ” كيف سيتم التعاقد مع المدربين واللاعبين والأجهزة الإدارية، وكيف يتم التحضير للموسم والأندية خاوية!!، السؤال متى تعتمد هيئة الرياضة انتخابات الأندية؟ ” .

يذكر أنه يوجد تخبط كبير في الأندية نظرًا لفشل نظام تكليف الرؤساء بإدارة أمور النادي بشكل مؤقت حيث لم ينجح هذا الأمر مع النادي الأهلي ونادي الهلال فاستقال ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي ، واستقال الأمير محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال .