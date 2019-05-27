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العصملي: ” أهل الدرعية أزعجوا الاحتلال التركي ببسالتهم ” (فيديو)

العصملي: ” أهل الدرعية أزعجوا الاحتلال التركي ببسالتهم ” (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

سلط برنامج ” العصملي ” في حلقته الـ 22 الضوء على معارك الدرعية، كاشفًا عن الوقت الذي استغرقه إبراهيم باشا قبل اقتحامها.

ولفت برنامج العصملي إلى أن معارك الدرعية 1 شهدت بسالة من أهل الدرعية فتصدوا للجيش التركي بقوة ولم يستسلموا.

وخاض أهل الدرعية 15 معركة ضد الجيش التركي قبل حصارها؛ لذلك إبراهيم باشا قرر اقتحام الدرعية بسبب قوة أبناءها واضطر إلى طلب الدعم العسكري لاقتحامها.
وللاستماع إلى تفاصيل المعارك إليكم الفيديو أسفل الخبر.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7037 ] نشر منذ 3 ساعات

والنعم في أهل الدرعية وكل أهلنا وقبالنا السعودية الحقيقية أنهم جميعا استبسلوا وقاتلوا الأتراك إلى أن طردوهم شر طردة بقيادة الملك البطل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمهم الله جميعا

[ عدد التعليقات: 74712 ] نشر منذ 3 ساعات

جزاك الله خير على هذا الشرح التاريخي ,,

[ عدد التعليقات: 2962 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليه ماذكرت في كتبنا تبونا علي كبر نحفظ التواريخ . بابستبق تندحون وتمجدون والان عكس بالله وشلون تبونا نفهم

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