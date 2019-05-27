العصملي: ” أهل الدرعية أزعجوا الاحتلال التركي ببسالتهم ” (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

سلط برنامج ” العصملي ” في حلقته الـ 22 الضوء على معارك الدرعية، كاشفًا عن الوقت الذي استغرقه إبراهيم باشا قبل اقتحامها.

ولفت برنامج العصملي إلى أن معارك الدرعية 1 شهدت بسالة من أهل الدرعية فتصدوا للجيش التركي بقوة ولم يستسلموا.

وخاض أهل الدرعية 15 معركة ضد الجيش التركي قبل حصارها؛ لذلك إبراهيم باشا قرر اقتحام الدرعية بسبب قوة أبناءها واضطر إلى طلب الدعم العسكري لاقتحامها.

وللاستماع إلى تفاصيل المعارك إليكم الفيديو أسفل الخبر.