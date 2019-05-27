بالصور.. العثور على نقش تاريخي يعود لأكثر من ألف عام في تيماء

علي القحطاني(صدى):

اكتشف المواطن بندر الشمري، فحوى نقش ذي شكل إسلامي على إحدى الصخور، في تيماء، يعود إلى أكثر من ألف عام خلال إحدى جولاته اليومية التي يقوم بها لحبه لهذا المجال منذ صغره.

وقال الشمري إن النقش يتضمن دعاء وطلب المغفرة لشخص اسمه حفص بن عمر، وأهل تيماء، حيث جاء في النص المنحوت: ” اللهم اغفر لحفص بن عمر ولأهل تيماء أجمعين ” .

كما أكد أن تاريخه مذكور، شهر رمضان عام 108 هجرية، حينما كانت تنشط فيه حركة القوافل باتجاه مكة لأداء العمرة.

وأوضح أن اسم من نحت النقش مذكور ويُدعى ” هود بن ميسرة بن عمر ” ، وأن النقش تواجد على طرق القوافل القديمة، ومكتوب بالخط العربي غير المنقط، أو ما يُسمى ” الخط الإسلامي المبكر. ”