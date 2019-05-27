استطلاع: 77% يروون أن الإقامة المميزة لن يحد من التستر التجاري

علي القحطاني(صدى):

أجرت صحيفة صدى الإلكترونية، استطلاع رأي لمتابعيها، لمعرفة رأيهم في مدى مساهمة نظام الإقامة المميزة في الحد من التستر التجاري وزيادة الاستثمار.

وأكد 77% من المشاركين في الاستطلاع أن النظام لن يحد من ذلك، فيما رأى 23% أنه سيحد من التستر التجاري وزادة الاستثمار.

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، على نظام الإقامة المميزة، حيث ورد في القرار: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة .