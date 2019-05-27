استطلاع: 77% يروون أن الإقامة المميزة لن يحد من التستر التجاري
أجرت صحيفة صدى الإلكترونية، استطلاع رأي لمتابعيها، لمعرفة رأيهم في مدى مساهمة نظام الإقامة المميزة في الحد من التستر التجاري وزيادة الاستثمار.
وأكد 77% من المشاركين في الاستطلاع أن النظام لن يحد من ذلك، فيما رأى 23% أنه سيحد من التستر التجاري وزادة الاستثمار.
ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، على نظام الإقامة المميزة، حيث ورد في القرار: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة .
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 13 دقيقة
يجب عدم الاستعجال في اصدار الاحكام اتوقع سيكون هناك اجراءات تضمن نجاح التجربه والاستفاده من سلبيات رخصة المستثمر الاجنبي ..
الواقع[ عدد التعليقات: 7037 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحقيقة ان الأخوة المقيمين على أرض بلادنا لهم دور كبير في بناء البلد وبنيته التحتية والتجارية وما يسمى التستر سهل جدا اذاكان مشكلة كبرى وحله هو وضع نظام بنكي يحد من التحويل النقدي بشكل عادل وواضح وتشجيع المقيمين على صرف أموالهم في داخل البلاد فهم قوة شرائية في جميع المجلات الاقتصادية