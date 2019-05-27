شركة ندى توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وعبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الخبر.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية:

مُحاسب تتطلب درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في المحاسبة أو المالية، ويمكن التقديم عليها من هنــــا

مُبرمج دعم النظام حيث تتطلب درجة البكالوريوس في البرمجة أو علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها، ويمكن التقديم عليها من هنـــا