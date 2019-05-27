فتاة تلجأ للتنويم المغناطيسي بسبب خوفها من ” مايكل جاكسون “

لندن(صدى):

كشفت فتاة بريطانية تدعى بوبي جونسون وتبلغ من العمر 23 عامًا، أنّها تعاني من خوف غير منطقي من أسطورة البوب مايكل جاكسون منذ 18 عامًا، مذ شاهدت فيلم Thriller الموسيقي لأول مرة.

وأوضحت جونسون أنّه في كل مرة كانت ترى أو تسمع أي شيء متعلق بمايكل جاكسون، سواء أغنية أو مقابلة أو حتى ملصق، تعود لديها ذكريات الماضي من تلك التجربة المؤلمة، ومجموعات الخوف التي لا يمكن تفسيرها.

وكانت بوبي تجد صعوبة بالغة في التعامل مع الأشخاص الذين يغرمون به، تقول: “كنت أعيش بقلق دائم لرؤيته وسماعه، لم أستطع تحمل ذلك، كنت أشعر بالقلق لاعتقاد الناس بأنّني شخصية معقدة، لم أستطع اخبارهم بأنّني لديّ فوبيا وخوف من مايكل جاكسون”.

ويذكر انه تم عرض الفيلم الوثائقي Finding Neverland، كانت أخبار وصور مايكل جاكسون موجودة في كل مكان على الإنترنت، لذا حاولت الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام قدر الإمكان، لتجنب إثارة أعراض الرهبة والخوف الخاصة بها.

وقالت بوبي: “من الصعب شرح الجانب الفعلي للعلاج بالتنويم المغناطيسي، لكنني أشعر أنّني في مكان هادئ، أستطيع بالتأكيد أنّ أرى الأمر يصل إلى النقطة التي يمكنني فيها الخروج دون الشعور بالحافة”.

وأكدت أنّها قررت التحدث علانية عن رهابها الغريب لتشجيع الأشخاص الآخرين الذين يعانون من مخاوف غير عادية على عدم الإحراج وطلب المساعدة المهنية.