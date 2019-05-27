حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض(صدى):

كشف مركز طقس العرب، عن حالة الطقس المتوقعة الليلة وغدًا الثلاثاء على المملكة.

وأوضح أن الطقس الليلة سيكون دافئا بوجه عام ويميل للحرارة شمال وغرب المملكة ومعتدلا فوق الجبال.

وأضاف: تكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب وغرب المملكة، وربما في الشمال.

أما الطقس غدًا الثلاثاء فسيكون الطقس حارا بوجه عام وخاصة في شمال وغرب المملكة، ويبقى معتدل فوق الجبال.

وأشار إلى أنه: ستكون الرياح شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع هطول زخات رعدية في جنوب غرب المملكة.