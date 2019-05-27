جماهير المغرب ترحب بعودة حمدالله لصفوف المنتخب

ماجد محمد(صدى):

أثار نبأ استدعاء لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله للعب في قائمة منتخب المغرب من جديد فرحة جماهير الأصفر الذي يرى أن لاعبه يستحق أن يقود منتخب بلاده بعد مستواه الرائع الموسم المنصرم.

وتغنت وسائل الإعلام المغربية بنبأ استدعاء ” حمدالله ” ، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يقود هجوم منتخب بلاده أساسيًا.

كما استقبلت جماهير المغرب خبر استدعاء حمدالله بالسعادة حيث يرى الجمهور المغربي المستوى الذي قدمه ” حمدالله ” خلال تواجده مع النصر؛ لذلك رغب الجميع في عودته مرة أخرى إلى المنتخب.